Грязные и ржавые решетки духовки будут как новые всего за час: все для чистки уже есть на вашей кухне

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Убираясь в доме, мы часто пренебрегаем некоторыми областями, например, решетками в ​​духовке. В результате скапливается грязь, и со временем появляется ржавчина. Более того, если вы используете духовку для приготовления жирных блюд, отмыть решетки становится еще труднее.

К счастью, в вашем кухонном шкафу или в вашем холодильнике есть чудесное решение этой проблемы, пишет santeplus. С помощью этого высокоэффективного экологически чистого продукта вы можете безопасно чистить все поверхности в вашем доме. И этот чудесный помощник — это уксус.

Как очистить грязные решетки в духовке

Для улучшения обезжиривающих и дезинфицирующих свойств уксуса рекомендуется сочетать его с солью, абразивная способность которой является настоящим союзником против образования накипи.

Вам понадобится: соль, вода, уксус и емкость, в которой можно замочить решетки.

После в этой емкости смешайте равные части уксуса и воды, а также добавьте крупную соль. Затем поместите решетки в раствор так, чтобы они полностью были погружены в воду. Оставьте средство действовать на 1 час, затем протрите сетку тканью или губкой. Грязь и ржавчина должны быстро сойти.

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