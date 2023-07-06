От этих запахов мухи разлетаются за секунды: семь ароматов, работающих лучше любых репеллентов

Не тратьте деньги на магазинные ловушки для мух, есть более эффективные натуральные альтернативы

В летнее время мух становится в доме больше и насекомые приносят огромный дискомфорт. Чтобы справиться с вредителями, домохозяйства покупают магазинные средства или делают ловушки своими руками.

Самый лучший способ избавиться от мух в доме, отпугнуть их с помощью натуральных ароматов. Действенными лайфхаками поделилось издание The Sun.

Какие запахи отпугивают мух

Вместо химических репеллентов против мух лучше использовать натуральные альтернативы. Использование эфирных масел, таких как цитронелла или эвкалипт, эффективно действуют против широкого спектра насекомых. Как их применять? Вы можете не просто ставить в жилище ароматические свечи, а капнуть масла в диффузор и распылить в комнатах. Характерный запах цитронеллы очень сильный и отлично отпугивает надоедливых мух.

Еще одно дешевое и действенное решение — посадить у окон дома травы, отпугивающие насекомых, такие как розмарин или лаванда. Резкий запах растений препятствует проникновению вредителей в ваше жилище. Кроме того, мухи не любят сильные ароматы трав и специй, включая базилик, мяту, розмарин и гвоздику.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах борьбы с комарами. Против этих паразитов тоже есть специальные запахи, которые их отпугнут.