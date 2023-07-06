Отбеливатели не понадобятся: как стирать белые носки, чтобы эффект был мгновенным

Их главный недостаток – они очень быстро пачкаются

Белые вещи всегда пользуются популярностью, в частности носочки, которые отлично смотрятся почти со всей закрытой обувью. Однако их очень легко запачкать, а вывести загрязнение — задача со звездой. Порой, даже дорогостоящие отбеливатели плохо с ней справляются.

Но в материале Express.подсказано несколько лайфхаков, с помощью которых можно мгновенно отстирать белые носки от пятен и вернуть им первозданный вид. Потребуется всего несколько средств.

Как отстирать белые носки

Многие хозяйки отказываются использовать отбеливатели, потому что они разрушают волокна тканей, поэтому им подсказали хорошую альтернативу — таблетки для посудомоечной машинки. Для того чтобы вернуть носкам белизну необходимо закинуть в стиральную машинку 1-2 таблетки, при этом порошок использовать уже не нужно. Стирать вещь рекомендуют при высокой температуре, тогда можно получить мгновенный результат.

Кроме этого, для стирки белых носков часто использую пищевую соду и белый укус. Их нужно смешать, в полученном растворе замочить, а потом постирать. Эти средства обладают отбеливающим эффектом и помогают расщепить грязь. После этого носки нужно просушить под солнечными лучами, поскольку они естественным образом отбеливают одежду.

"Телеграф" писал ранее, из чего приготовить отбеливатель, чтобы он был не хуже магазинного. Хозяйкам подсказали полезный рецепт.