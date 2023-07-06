Из чего сделать домашнее средство для мытья стекол и зеркал: не оставляет разводов

Не спешите отдавать деньги за магазинные спреи, есть более эффективное решение

Главное при очистке окон – не оставить разводов. Как бы вы не терли стекло или зеркало магазинным средством, иногда оно все равно не становится блестящим и прозрачным. Но эту проблему решит один фантастический лайфхак.

Приготовить эффективное средство для мытья окон легко своими руками. Об этом пишет издание Express.

Все необходимое для приготовления домашнего очищающего раствора точно найдется в доме. Для этого вам следует добавить три столовые ложки уксуса в пульверизатор вместе с двумя столовыми ложками спирта, а затем влить стакан теплой воды.

Средством, которое у вас получилось, помойте любые стекла и зеркала в доме. Просто распылите раствор на поверхность и протрите (идеально подойдет салфетка из микрофибры). Вы увидите, как ваши окна будут блестеть от чистоты под солнечными лучами. Ни одного развода на стекле или зеркале не останется.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других полезных лайфхаках, которые пригодятся при уборке в доме. С помощью ловких трюков вы сможете отмыть обои от любого загрязнения.