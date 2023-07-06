Случится неприятность: никогда не наносите уксус на эти поверхности

Уксус очень часто используется как средство для уборки, но с ним нужно быть осторожнее

Когда дело доходит до поддержания чистоты в нашем доме хочется найти лайфхак, который облегчит этот процесс. Уксус долгое время является надежным союзником в борьбе с грязью, но при его использовании следует соблюдать осторожность.

Хотя уксус универсален и эффективен во многих ситуациях, существуют определенные поверхности и материалы, которые плохо сочетаются с этим кислотным продуктом.

Какие поверхности нельзя чистить уксусом

Гранитные и мраморные поверхности. Уксус может повредить их внешний вид. Кислотность может повлиять на блеск и текстуру гранита и мрамора, поэтому лучше использовать специальные средства по уходу.

Камень. Как гранит и мрамор, камень также подвержен негативному воздействию уксуса. Не используйте его на каменных поверхностях, так как это может изменить его цвет и текстуру.

Деревянные полы. Если вы планируете вымыть деревянные полы уксусом, остановитесь. Кислота в уксусе может повредить отделку дерева, сделав ее тусклой. Выбирайте специальные чистящие средства для деревянных полов.

Полированная мебель. Уксус может сделать мебель тусклой. Для очистки полированной мебели лучше использовать раствор воды с нейтральным мылом, чтобы сохранить блеск.

Резервуар утюга. Хотя уксус можно использовать для чистки многих поверхностей, его не следует добавлять в утюг. Кислота может разъесть металлические детали и необратимо повредить внутреннюю часть прибора.

Ювелирные изделия. Уксус может растворить жемчуг и повредить его внешний вид. Лучше всего выбрать щадящие методы очистки.

Кроме того, избегайте смешивания уксуса с отбеливателем. Хотя оба продукта эффективны сами по себе, их смешивание может привести к повреждению ткани.

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