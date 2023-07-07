Тряпка, губка или салфетка: чем лучше вытирать обеденный стол

Чистота на кухне — это важно

Стол является неотъемлемой частью кухни. Кроме практической функции, он еще придает помещению домашний уют.

Но за кухонным столом следует тщательно ухаживать – это предотвращает появление и распространение болезнетворных бактерий. Какие средства для мытья лучше справятся с уборкой стола, разберемся вместе с Tribuna.

Чем лучше вытирать обеденный стол

Самодельными тряпочками из старых ненужных вещей пользовались еще наши прабабушки. Изделия были многоразовыми, и спустя какое-то время начинали издавать специфический запах из-за того, что частицы органических веществ на поверхности тряпки начинают разлагаться.

Многие и сейчас используют такие тряпочки для уборки на кухне. Они хорошо убирают загрязнение, но не отличаются гигиеничностью.

Лучше все же использовать мягкие тряпочки из микрофибры. Они хорошо удаляют пятна, не оставляют разводов даже на стеклянных поверхностях. При этом за такими изделиями легко ухаживать: достаточно регулярно стирать в теплой воде с добавлением любого моющего средства.

Губки для мытья посуды – это рассадник бактерий, поэтому лучше не использовать одну и ту же губку для мытья посуды и уборки стола. В этом случае бактерии попадают и в продукты. Кроме того, она плохо убирает грязь с поверхностей и оставляет много влаги. Губку можно заменить на специальную тряпку из бамбукового волока.

Для изготовления бумажных полотенец используют разные синтетические и красящие вещества. Они попадают в организм человека, если полотенце используется для вытирания продуктов, посуды и кухонной мебели. Кроме того, оно может оставить царапины на поверхности изделия.

Чем бы вы не вытирали кухонные поверхности, изделия нужно тщательно стирать и сушить. Если постоянно делать этого не хочется, то можно воспользоваться одноразовыми салфетками. Они изготавливаются из нетканого волокна и продаются в рулонах. Одну такую салфетку можно использовать и для мытья посуды, и для уборки стола.

Ранее мы рассказывали, как часто нужно менять губку для мытья посуды. Эти лайфхаки помогут вам содержать кухню в чистоте.