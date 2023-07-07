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В доме будет пахнуть по богатому: рецепт ароматизатора из трех ингредиентов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Красивый ароматизатор из натуральных продуктов
Красивый ароматизатор из натуральных продуктов. Фото cpykami

Раскрываем натуральные компоненты для домашнего ароматизатора

Согласитесь, жить в доме с постоянно приятным ароматом гораздо лучше. Вместо того чтобы покупать дорогие и токсичные ароматизаторы, можно приготовить натуральные заменители, которые будут так же эффективны и сэкономят ваши деньги.

У нас есть один легкий, но потрясающий рецепт, который заставит ваш дом запахнуть вкусно и по богатому, словно от дорогих ароматизаторов. Вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов. Об этом пишет cpykami.

Рецепт домашнего ароматизатора из соли

Положите 2-3 столовые ложки крупной соли в маленькую чашку или баночку. Добавьте один колпачок вашего любимого кондиционера для белья и одну чайную ложку спирта или водки. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Чтобы усилить запах, добавьте в смесь 7-10 гвоздик. Разместите чашку или баночку в ванной, прихожей, спальне — в общем, где бы вы хотели ощущать приятный аромат.

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#Запахи #Ароматизаторы #Лайфхак #Ароматизатор