Зачем вывешивать одноразовую маску в ванной на душ: очень полезная хитрость

Не выбрасывайте защитные маски ни в коем случае

Медицинские маски, которые находятся сейчас в каждом доме, не только полезны на улице в период вирусных и инфекционных заболеваний, или в случае ядерной угрозы, но могут также использоваться в домашних условиях, особенно в ванной комнате, для создания ароматерапевтической атмосферы.

Попробуйте повесить одноразовую маску в ванной на душ, но с одним интересным наполнителем — листьями эвкалипта. Об этом пишет cpykami.

Как и для чего вешать маску в ванной на душе

Для использования маски в ванной следует вырезать прямоугольный кусочек, как показано на фото ниже. Этот фрагмент будет служить кармашком, в который следует поместить высушенные и измельченные листья эвкалипта.

С одной стороны маски нужно удалить резинку, которая может использоваться для ее крепления на душевой штанге. Затем маску, наполненную эвкалиптовыми листьями, следует повесить на душевую штангу. При воздействии горячей воды в ванной, приятный запах эвкалипта будет распространяться по комнате. Кроме того, пары эвкалипта помогут очистить нос и устранить неприятные симптомы простуды.

Отметим, что вместо того чтобы покупать дорогие и токсичные ароматизаторы, можно приготовить натуральные заменители, которые будут так же эффективны и сэкономят ваши деньги.