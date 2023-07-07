Неприятный запах канализации в ванной: неочевидная причина и как с ней бороться

Амбре в ванной не всегда свидетельствует о забитых трубах

Бывает так, что в ванной комнате разносится неприятный запах, когда начинаешь пользоваться водой. Это может произойти даже в том случае, если канализация не забита. Часто причиной неприятного запаха могут стать скопившиеся остатки шампуня или мыла, которые легко удалить.

Поэтому прежде чем устранять проблему, нужно понять ее причину.

Почему воняет из канализации, когда течет вода

Если сильный запах появляется после того, как вы включаете воду, возможно, дело не в самом сливе. Источником неприятного запаха может быть душевой шланг, если им долго не пользовались. Проверить это легко. Достаточно закрыть слив и включить воду. Если неприятный запах присутствует даже при таких условиях, значит его появление связано именно с душевым шлангом. Проблема решиться сменой этой сантехнической детали.

Если из слива раковины или душевой слышно бульканье, то причина неприятного запаха явно в трубе, внутри которой скопилось очень много загрязнений. Для начала можно пролить слив горячей водой с моющим средством или использовать вантуз. Если это не помогло, нужно переходить к более серьезным методам.

Каким средством прочистить сток

Если вода все еще сливается, а не собирается в раковине или в ванной, можно попробовать прочистить сток народными средствами.

Смесь пищевой соды и уксуса удалит известковый налет или жировые отложения внутри трубы. Для этого нужно высыпать в слив 3 столовые ложки пищевой соды и полстакана уксуса и оставить действовать. Как только средство перестанет пузыриться, нужно пролить слив горячей водой.

Но если и это средство не помогло избавиться от неприятного запаха лучше всего обратиться к мастеру, который разберет и прочистит сифон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от "старческого" запаха в помещении.