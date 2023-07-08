Останетесь без ужина и без деко: какую посуду нельзя ставить в духовку

Запекайте еду только в предназначенной посуде

Готовить в духовке любят все — запеченные блюда получаются не только вкусными, но и полезными. Однако приготовление блюд в духовке требует определенной сноровки и знания важных правил.

Кроме рецепта и продуктов, нужна еще посуда, которая подходит для духовки. Вместе с ТСН расскажем, какую посуду нельзя ставить в духовку.

Какую посуду нельзя ставить в духовку

Под строгим запретом пластиковая посуда и посуда с пластиковыми деталями. При высоких температурах материал плавится и выделает токсичные вещества.

Картон и бумага легко воспламеняются и очень рискованно помещать их в духовку под высокую температуру. Исключение — специальные бумажные формы для выпечки, которые пропитаны специальным веществом.

Деревянная посуда не загорится, но изделие может испортиться и потрескается. Не стоит использовать посуду с деревянными ручками или деталями.

Какую посуду можно использовать с осторожностью

Есть посуда, на которой стоит маркировка для использования в духовке. Однако нужно помнить о некоторых правилах безопасности, иначе блюдо и посуда будут безнадежно испорчены.

Алюминий выдерживает высокие температуры, но при контакте с кислотой выделяет токсичные материалы. Поэтому не стоит в алюминиевой посуде готовить блюда с лимоном, кислым маринадом или с кислыми ягодами.

Эмалированная посуда может быстро потрескаться, если изделие поставить в горячую духовку из-за резких перепадов температуры. Ее можно поставить в холодную духовку, а потом медленно нагреть.

Важный нюанс — эмалированную посуду нельзя нагревать до 250 градусов и выше. Категорически нельзя ставить в духовку посуду с любыми трещинами или сколами, даже самыми маленькими.

В последнее время для запекания часто используется стеклянная посуда. Но будьте внимательны — если на этикетке производителя не указано, что ее можно использовать в духовке, лучше не рискуйте.

Если поставить ее в горячую духовку, то могут появиться трещины. Ставить можно только в холодную, потом нагревать и не доставать, пока посуда немного не остынет. Использовать с трещинами нельзя.

Чаша для мультиварки условно годится для запекания. Но использовать чашу стоит только в том случае, если у вас другого варианта просто нет. В такой посуде тонкое дно, поэтому блюдо может пригореть. И не стоит нагревать чашу свыше 200 градусов.

Отмыть духовку после приготовления пищи можно замороженным средством для мытья посуды. Такой "ленивый" метод очистки очень эффективен.