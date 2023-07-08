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Зачем добавлять в сало сахар: "дедовская" хитрость опытных кулинаров

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такое сало будет просто невероятным
Такое сало будет просто невероятным. Фото blog.comfy.ua

Рассказываем, зачем это делать

Недавно мы рассказывали, как вкусно реанимировать старое сало. Теперь рассказываем о хитром трюке с сахаром, который сделает засоленное сало гораздо вкуснее.

Сало является для многих излюбленной закуской. Иногда можно услышать, что при приготовлении продукта некоторые опытные повара используют сахар. Зачем – рассказывает Ukr.Media.

Зачем класть сахар

Некоторые сразу подумают, что сахар во время приготовления сала добавляют, чтобы приготовить причудливый десерт. Но это так. Готовая закуска получится невероятно мягкой, нежной и будет таять во рту. О том, что вы использовали сахар, никто и не угадает: этот компонент ощущаться не будет.

Если повар хочет приготовить сало невероятно высокого качества, следует задуматься о том, чтобы добавить сахар. Это будет мудрое решение.

Как правильно работать с компонентом

Очень важны пропорции. Как правило, на 0,5 кг сала берется сто грамм сахара. Сначала мы делаем нарезку сала, обрабатываем щедро каждый кусок сахаром. Прячем продукт в пакет и оставляем в холодильнике на 8-10 часов. Затем следует хорошенько вымыть каждый кусок сала и удалить остатки влаги.

После этого можно сразу приступать к любому выбранному способу засолки. Об одном из них мы рассказывали – сало будет очень вкусным и ароматным.

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#Рецепт #Сахар #Сало #Лайфхак