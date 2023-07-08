Зачем добавлять в сало сахар: "дедовская" хитрость опытных кулинаров
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Рассказываем, зачем это делать
Недавно мы рассказывали, как вкусно реанимировать старое сало. Теперь рассказываем о хитром трюке с сахаром, который сделает засоленное сало гораздо вкуснее.
Сало является для многих излюбленной закуской. Иногда можно услышать, что при приготовлении продукта некоторые опытные повара используют сахар. Зачем – рассказывает Ukr.Media.
Зачем класть сахар
Некоторые сразу подумают, что сахар во время приготовления сала добавляют, чтобы приготовить причудливый десерт. Но это так. Готовая закуска получится невероятно мягкой, нежной и будет таять во рту. О том, что вы использовали сахар, никто и не угадает: этот компонент ощущаться не будет.
Если повар хочет приготовить сало невероятно высокого качества, следует задуматься о том, чтобы добавить сахар. Это будет мудрое решение.
Как правильно работать с компонентом
Очень важны пропорции. Как правило, на 0,5 кг сала берется сто грамм сахара. Сначала мы делаем нарезку сала, обрабатываем щедро каждый кусок сахаром. Прячем продукт в пакет и оставляем в холодильнике на 8-10 часов. Затем следует хорошенько вымыть каждый кусок сала и удалить остатки влаги.
После этого можно сразу приступать к любому выбранному способу засолки. Об одном из них мы рассказывали – сало будет очень вкусным и ароматным.