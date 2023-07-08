Зачем опытные хозяйки кладут на веник лимон: простой трюк, который облегчает жизнь

Эффективное и практичное решение для сверкающей чистоты вашего дома.

Что только не придумают домохозяйки, чтобы облегчить уборку в доме. К примеру, некоторые домоправительницы надевают на метлу капроновый чулок, а другие смазывают веники лимоном. Для чего так делать — разбираемся далее.

Лимон — это универсальное чистящее средство, которое может быть эффективным для удаления въевшейся грязи, в частности, благодаря содержанию в нем лимонной кислоты, пишет santeplus. Его антибактериальные свойства позволяют дезинфицировать помещения и предметы.

Зачем смазывать метлу лимонным соком

Помимо свежего и приятного запаха, лимон является очень полезным продуктом для уборки и придания чистоты вашему дому. Распылите на швабру или веник перед уборкой лимонный сок и дайте ему высохнуть, прежде чем использовать. Благодаря лайфхаку вы избавитесь от неприятных запахов и удалите грязь из вашего дома.

Этот цитрусовый фрукт очищает щетину веника и очищает его. Вы устраните пыль и грязь, и, кроме того, с продезинфицированным веником уборка будет более эффективной.

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