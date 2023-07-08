Всего одна таблетка, и на ваших сковородках и кастрюлях не останется и следа нагара: экономная хитрость

Удивительно простой лайфхак с одним ингредиентом

Во время приготовления еды иногда случается так, что сковороды или кастрюли пригорают. Это может произойти с каждой хозяйкой, поэтому не нужно расстраиваться. Тем более, спасти пригоревшую посуду можно очень быстро и легко.

Вы можете легко очистить пригоревшую сковороду с помощью этих недорогих и эффективных бабушкиных советов, пишет портал santeplus. Вам понадобиться всего одно средство.

Как очистить пригоревшую сковороду или кастрюлю

Если во время готовки вы обожгли кастрюлю и хотите очистить ее легко, без усилий и, главное, безопасно, положите внутрь посуды таблетку для посудомоечной машины. Залейте все горячей водой, перемешайте до растворения таблетки и оставить на 2-3 часа. Затем вылейте содержимое и протрите кастрюлю губкой (мягкой стороной).

Таким образом, вы сможете удалить даже самые серьезные ожоги, не натирая и, прежде всего, не повреждая внутреннюю поверхность посуды! Даже если у вас дома нет посудомоечной машины, в такой ситуации можно купить самую маленькую упаковку таблеток для посудомоечной машины.

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