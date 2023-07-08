Избавьтесь от ржавчины на сушилке для посуды: просто нанесите это средство
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Узнайте, как избавиться от ржавчины на сушилке для посуды с помощью натурального средства
От постоянного контакта с водой на сушилках образуется ржавчина. Мало того, что это не эстетично выглядит, так еще и на посуде остаются оранжевые полосы.
Устранить ржавчину с помощью влажной тряпки невозможно. Но и не обязательно сразу же прибегать к агрессивным химическим средствам. Как и в случае с очищением других поверхностей, помогут доступные натуральные средства.
Лимонная кислота — одно из самых эффективных средств борьбы со ржавчиной. Для этого нужно вещество в концентрированной виде. Кислоту нужно насыпать на проблемные участки со ржавчиной, а через 2 часа смыть водой.
В идеале после удаления ржавчины на обработанных участках нанести слой белой краски.
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