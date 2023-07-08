Больше вреда, чем пользы: какие вещи категорически нельзя чистить уксусом

Давно известно, что уксус обладает эффективным противомикробным действием

Укус считается универсальным средством, ведь его применяют не только в кулинарии, но и во время уборки, а также стирки. А все благодаря его высоким дезинфицирующим свойствам. Но есть ряд предметов, которые очищать с помощью продукта категорически запрещается.

Эксперты в материале Life.fakty рассказали, что именно нельзя очищать уксусом, чтобы его кислотность не повредила предметы и поверхности.

Что нельзя чистить уксусом

Резиновые детали на бытовой технике

Не стоит применять средство во время чистки резиновых прокладок на стиральной машине или холодильнике, потому что уксус может испортить материал, а это приведет к другим проблемам, например, произойдет утечка. Очищать эти детали эксперты советуют лучше перекисью водорода.

Ножи

Не используйте уксусную кислоту, чтобы очистить загрязнения на ноже, потому что средство может вызвать точечную коррозию на лезвиях, если они не из нержавеющей стали. Лучше для чистки используйте мыло и губку.

Чугун

На чугунных поверхностях уксус также может спровоцировать точечную коррозию и ржавчину. Эксперты не советуют оставлять уксусную кислоту на таких поверхностях длительное время.

Деревянные поверхности и мебель

Не применяйте уксус во время мытья деревянных поверхностей и чистки мебели, потому что средство может стереть блестящее покрытие, в частности, и на паркете. Лучше использовать во время уборки специальные средства, которые предназначены для ваших типов поверхности.

"Телеграф" писал ранее, зачем заливать уксус в бачок для унитаза. Этот хитрый трюк может изменить вашу повседневную жизнь.