Об этом средстве от комаров мало кто знает: насекомые не захотят залетать в квартиру
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Аптечное средство прекрасно отпугивает кусачих насекомых
В летнее время в квартире постоянно появляются непрошенные гости — комары. Мало того, что они кусаются, так еще и досаждают своим жужжанием.
Избавиться от этих насекомых можно с помощью покупных средств. Также насекомых отпугнут некоторые виды растений. А если перечисленные способы не подходят, прогнать комаров поможет простое аптечное средство.
Для этого нужно смочить ватный диск нашатырным спиртом и протереть им рамы и подоконник. При желании можно протереть и стекло.
Неприятный едкий запах нашатыря очень быстро испарится, но не для комаров. Аромат этого средства из аптеки будет отпугивать комаров, которые попытаются пробраться в квартиру.
Процедуру с нашатырем нужно повторять раз в две недели.
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