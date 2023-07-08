Об этом средстве от комаров мало кто знает: насекомые не захотят залетать в квартиру

Аптечное средство прекрасно отпугивает кусачих насекомых

В летнее время в квартире постоянно появляются непрошенные гости — комары. Мало того, что они кусаются, так еще и досаждают своим жужжанием.

Избавиться от этих насекомых можно с помощью покупных средств. Также насекомых отпугнут некоторые виды растений. А если перечисленные способы не подходят, прогнать комаров поможет простое аптечное средство.

Для этого нужно смочить ватный диск нашатырным спиртом и протереть им рамы и подоконник. При желании можно протереть и стекло.

Неприятный едкий запах нашатыря очень быстро испарится, но не для комаров. Аромат этого средства из аптеки будет отпугивать комаров, которые попытаются пробраться в квартиру.

Процедуру с нашатырем нужно повторять раз в две недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро избавиться от мышей в доме.