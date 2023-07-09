Как легко и просто помыть бутылки изнутри: вам понадобится только два продукта

Эти средства помогут справиться с этой задачей просто

Пластиковые бутылки — очень полезная посуда, которая всегда выручает в самых разнообразных ситуациях. Однако после использования их не так просто помыть, особенно изнутри.

Однако два необычных способа быстро и качественно помогут их сделать чистыми. Об этом вместе с "Главредом" и расскажем.

Как очистить пластиковые бутылки изнутри с помощью риса

Обычный рис может быть чрезвычайно полезен при очистке пластиковых бутылок внутри. Особенно крупа поможет, если у бутылки неправильная форма.

Чтобы помыть бутылку, просто добавьте несколько капель средства для мытья посуды, немного теплой воды и заполните внутреннюю часть бутылки на 1/4 рисом. Убедитесь, что вы наполняете остальную часть бутылки теплой водой, не оставляя много места внутри.

Энергично встряхивайте бутылку во всех направлениях в течение минуты или двух. Рис проникнет во все закоулки и углы бутылки, до которых не дотянулась бы кисть. Теплая или горячая мыльная вода поможет размягчить любые липкие остатки внутри бутылки.

Вылейте содержимое бутылки, используя сито, чтобы вы могли собрать рис и не дать ему упасть в канализацию. Это может забить стоки.

Тщательно промойте бутылку чистой водой и повторите этот процесс несколько раз, если считаете это необходимым. Для полного удаления всех остатков грязи можно использовать антибактериального мыла.

Как очистить пластиковые бутылки с помощью соли

Добавьте несколько чайных ложек крупной соли внутрь бутылки и наполните бутылку горячей или теплой водой. Покрутите бутылку так, чтобы соль достигла всех концов внутри пластиковой бутылки.

Вылейте содержимое бутылки и хорошо промойте ее антибактериальным мылом или капелькой отбеливателя. Убедитесь, что вы хорошо смыли моющее средство, прежде чем снова использовать пластиковую бутылку.

Кстати, пластиковая бутылка поможет справиться с сыростью в доме. Одна простая хитрость избавит вас от лишней влажности.