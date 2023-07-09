Зачем замораживать сметану: интересная хитрость

Такие многие делают: объясняем, зачем

Опытные кулинары могут заморозить практически все. К примеру, мы рассказывали, как заморозить огурцы. Теперь рассказываем, зачем класть в морозилку сметану.

Сметана не слишком долго хранится в холодильнике и часто продается в больших упаковках. Это приводит к ее порче и выбрасыванию. Чтобы не допустить порчи, кулинары применяют заморозку. Об этом рассказывает Pixelinform.

Как и большинство молочных продуктов, сметану можно заморозить. Это не влияет на ее безопасность, срок годности и вкус. Но меняет структуру — поэтому после размораживания ее можно использовать не всюду.

Сметана становится зернистой, а не гладкой и кремовой. Это происходит потому, что жир и вода в сметане отделяются при замораживании и размораживании, то есть жир отделяется от жидкой части сливок.

Как заморозить сметану:

Взбейте сметану венчиком, чтобы равномерно распределить влагу по всему объему. Храните сметану в оригинальной упаковке или переложите ее в пластиковый или стеклянный контейнер с плотно закрывающейся крышкой; подходят также силиконовые формы для льда. Напишите дату на контейнер и поместите его в морозилку. Температура в морозильной камере должна быть около -18°C, чтобы сохранить замороженные продукты в безопасности. Для размораживания сметаны просто переведите нужное количество сметаны в холодильник и дайте разморозиться в течение нескольких часов.

Как использовать замороженную сметану

Замороженная сметана подходит не для всех рецептов, что и свежая. Из-за изменения текстуры ее не удастся использовать для приготовления соусов, дипов или гарнира к блюдам. Однако замороженная сметана хорошо подходит для рецептов, включающих выпечку или варку.

Она отлично подходит для:

Кексов, тортов, пирогов и других десертов

Блинчиков, оладий, сырников и других завтраков

Супов, рагу, запеканок и других основных блюд

Маринадов, заправок, муссов и других добавок

Теперь вы знаете, что сметану можно заморозить и сохранить надолго без потери безопасности и вкуса. Однако замораживание сметаны изменяет ее текстуру, делая ее зернистой. Также мы рассказывали, как правильно замораживать помидоры.