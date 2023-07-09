Каким средством очистить вытяжку от жира: фантастический трюк работает за 10 минут

Многие забывают о мытье вытяжного вентилятора на кухне, хотя это важно

Мебель на кухне часто может покрываться липким жиром, а особенно поддается загрязнению вытяжной вентилятор. Не стоит забывать об очистке вытяжке, иначе получите источник бактерий и неприятных запахов прямо над варочной панелью.

Чтобы очистить вытяжку на кухне без лишних хлопот и трат, воспользуйтесь фантастическим лайфхаком. Об этом пишет издание Express.

Вытяжные системы вытягивают дым и пар, исходящие от продуктов, которые готовятся на плите. Если не очищать вытяжку регулярно, то это не только скажется на чистоте кухни и гигиене приготовления пищи, а и снизит эффективность работы самого вытяжного вентилятора.

Как очистить вытяжку на кухне

Самый простой способ удалить жир с вытяжки: замочить фильтры в теплой мыльной воде и столовом уксусе на 10 минут, потом почистить щеткой, а затем сполоснуть. Стоит знать, что большинство фильтров можно мыть в посудомоечной машине, поэтому проверьте руководство производителя вашего прибора. Рекомендуется чистить вытяжные вентиляторы примерно каждые три месяца.

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