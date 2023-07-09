Укр

Каким средством очистить вытяжку от жира: фантастический трюк работает за 10 минут

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вытяжка на кухне должна быть чистой
Вытяжка на кухне должна быть чистой. Фото pexels.com

Многие забывают о мытье вытяжного вентилятора на кухне, хотя это важно

Мебель на кухне часто может покрываться липким жиром, а особенно поддается загрязнению вытяжной вентилятор. Не стоит забывать об очистке вытяжке, иначе получите источник бактерий и неприятных запахов прямо над варочной панелью.

Чтобы очистить вытяжку на кухне без лишних хлопот и трат, воспользуйтесь фантастическим лайфхаком. Об этом пишет издание Express.

Вытяжные системы вытягивают дым и пар, исходящие от продуктов, которые готовятся на плите. Если не очищать вытяжку регулярно, то это не только скажется на чистоте кухни и гигиене приготовления пищи, а и снизит эффективность работы самого вытяжного вентилятора.

Как очистить вытяжку на кухне

Самый простой способ удалить жир с вытяжки: замочить фильтры в теплой мыльной воде и столовом уксусе на 10 минут, потом почистить щеткой, а затем сполоснуть. Стоит знать, что большинство фильтров можно мыть в посудомоечной машине, поэтому проверьте руководство производителя вашего прибора. Рекомендуется чистить вытяжные вентиляторы примерно каждые три месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других полезных лайфхаках для уборки кухни. Один эффективный способ поможет удалить ржавчину с сушилки для посуды.

Теги:
#Кухня #Лайфхак #Вытяжка