Сможете накопить на мечту: топ-5 лайфхаков, которые научат экономить деньги

Уметь копить деньги — это один из самых востребованных навыков

Деньги — жизненно необходимый, но исчерпанный ресурс, который способен привнести в нашу жизнь комфорт, независимость, новые возможности. В этом месяце некоторых людей ожидает финансовый успех, а вот другим следует немного сэкономить расходы. Правда не все умеют грамотно распоряжаться деньгами.

В материале Cosmo эксперты представили несколько лайфхаков, с помощью которых можно научиться экономии, чтобы как можно быстрее накопить на мечту и реализовать ее, не прилагая особых усилий.

Как экономить деньги

Скажите "нет"

Если хотите снизить свои расходы, научитесь отказывать в себе покупки вещей, которые вам не очень нужны. Это может быть косметическое средство из новой коллекции или красивый топ, которых и так хватает в гардеробе. Возьмите себя в руки и несколько раз подумайте, действительно ли вы сейчас нуждаетесь в этой вещи или ее покупку все же можно отложить на определенный период.

Копилка

Возможно, это банальный метод, но весьма рабочий. Возьмите копилку и туда постепенно добавляйте монеты и купюры. По возможности откладывайте в копилку 10 процентов от своего дохода, поскольку это будет уже совсем другой уровень накопления личных средств.

Ведите запись

Если вы действительно хотите научиться экономить деньги, начните планировать свой бюджет и вести дневник с расходами, особенно это полезное правило для шопоголиков. Контролируйте, сколько денег ушло из вашего кошелька утром и сколько — вечером, потом доведите систему записей растрат до автоматизма. Так вы поймете, действительно ли вы рационально используете свой доход.

Принцип 50/20/30

Попробуйте воспользоваться этим принципом, который заключается в том, чтобы 50 процентов дохода уходили на ваши обязательные траты: продукты, аренду жилья, квартплату, транспорт. Следующие 20 процентов откладывались на депозит или "под матрас", а 30 процентов вы тратили на себя и свои увлечения.

Метод 4 конвертов

Еще один метод, который позволит сэкономить немного средств. Согласно ему необходимо из суммы своего дохода выделить 10 процентов на "неприкосновенный запас", часть суммы распределить на основные расходы (квартплату, транспорт, еду). Следующий шаг — отложить деньги на мечту (квартиру, машину) и четвертый — оставшиеся деньги распределить по конвертам и тратить их в течение месяца.

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