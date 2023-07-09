Как убрать запах животных с дивана: просто распылите на мебель одно средство

Самодельный спрей избавит от неприятных запахов в комнате

Никто не застрахован от появления неприятного запаха на мягкой мебели. Диваны и кресла — одни из самых часто используемых предметов мебели. На них любят отдыхать не только люди, но и их домашние питомцы. Не удивительно, что со временем мебель начинает источать неприятный аромат.

Эффективно удалить запах с дивана или кресла поможет освежитель, который легко сделать своими руками.

Как сделать средство от запаха животных на мебели

Рецепт средства от неприятных запахов на мягкой мебели очень прост. Понадобится спирт, вода и кондиционер для белья.

Возьмите бутылку с распылителем и смешайте в ней:

60 мл спирта

140 мл дистиллированной или кипяченой водопроводной воды

2 столовые ложки вашего любимого кондиционера для белья.

Как убрать запах животных с дивана

Прежде чем распылять продукт на мягкую мебель, убедитесь, что вы удалили всю грязь, которая может вызвать неприятный запах. Снимите пледы, покрывала и подушки с дивана и дайте им проветриться на свежем воздухе. Постирайте все чехлы и удалите шерсть ваших питомцев подходящей щеткой.

После очищения поверхности распылите самодельный освежитель воздуха прямо на очищенные предметы мебели.

Рекомендуется наносить средство каждое утро, чтобы наслаждаться приятным ароматом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятных запахов в кухне.