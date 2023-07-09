Никогда не мойте унитаз этим средством: придется покупать новую сантехнику

В погоне за чистотой не все средства хороши

В стремлении сделать санузел чистым хозяева прибегают к самым разным методам и средствам. Так, известковый налет в унитазе умудряются удалять водкой.

Но далеко не все народные средства справляются со своей задачей, а некоторые даже явно портят сантехнику. Одно из таких вредных средств — пемза, которая должна удалять даже самые стойкие известковые отложения.

Используя пемзу в качестве средства для мытья унитаза есть риск переусердствовать и оставить на его поверхности царапины. Если покупка нового унитаза в ближайшее время не планируется, лучше отказаться от этого метода.

Чтобы не пришлось скоблить сантехнику абразивами, лучше регулярно вымывать ее менее агрессивными средствами.

Ранее "Телеграф" делился рецептом простого средства, которое очистит унитаз от налета. Также мы рассказывали, какие поверхности нельзя чистить уксусом.