На помощь придут три средства: как быстро отмыть руки после шелковицы

У этих ягод сильный приятный аромат и очень насыщенный, сладкий вкус

Летние ягоды очень полезные и вкусные, но часто оставляют после себя пятна, как на одежде, так и на руках. Особенно сложно вывести темно-синие следы от шелковицы.

Эксперты в материале Life.fakty рассказали, как с помощью простых народных средств можно справиться с этой проблемой, потратив всего несколько минут.

Чем отмыть руки после шелковицы

Лимон

Возьмите лимон, отрежьте кусочек и протрите им грязные руки. После этого тщательно вымойте их с мылом. Если с первого раза загрязнение не удалось отмыть, можно повторить процедуру.

Уксус

С пятнами от шелковицы можно бороться с помощью уксуса. Возьмите только 9-процентный продукт, смочите в нем ватный диск и протрите свои руки. После этого тщательно помойте их с мылом.

Аскорбиновая кислота

Возьмите таблетку аскорбиновой кислоты и разведите в небольшом количестве воды, опустите свои руки в раствор на несколько минут, протрите их, а потом помойте тщательно с мылом.

"Телеграф" писал ранее, чем отстирать траву с одежды. Эксперты поделились полезными лайфхаками.