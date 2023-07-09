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От налета на чашках не останется и следа: потребуется всего две минуты и три простых средства

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как очистить чашки от налета
Как очистить чашки от налета. Фото ifrankivchanyn

Налет от чая или кофе на чашке – довольно неприятная проблема

Кухонные предметы должны сиять чистотой, поэтому нужно вовремя избавляться от налета, который может образоваться на чайнике, кастрюлях и чашках. Особенно пятна видны на белой посуде.

Эксперты в материале Smak поделились лайфхаками, которые за несколько минут помогут справиться с кофейным и чайным налетом, не повредив поверхность чашек.

Как очистить чашки от налета

Сода

Это средство универсальное, поэтому отлично справится с любым налетом. Чтобы пятна исчезли, достаточно взять кухонную губку, насыпать на нее небольшое количество соды и растереть. Но только не применяйте соду слишком часто, чтобы не оставить на чашках микроцарапин, ведь из-за них будет сложнее потом избавляться от налета.

Зубная паста

Это средство действует достаточно мягко и бережно, не царапая поверхность посуды. Просто нанесите зубную пасту на загрязненный участок и оставьте на 2-3 минуты, а затем смойте водой и губкой.

Соль

Возьмите немного мелкой соли, насыпьте на губку и почистите загрязненную чашку, налет исчезнет мгновенно. После этого ополосните посуду в холодной воде.

"Телеграф" писал ранее, как справиться с жирным налетом на вытяжке. На помощь придет одно бюджетное средство.

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