Никаких горячих котлет: ошибки, которые приводят к поломке холодильника

Никогда так не делайте!

Холодильник — один из самых важных, крупных и дорогостоящих приборов дома. Несмотря на простоту в пользовании, прибор можно вывести из строя.

Поэтому важно знать о правилах его эксплуатации и ошибках, которые могут привести к поломке холодильника. Подробнее расскажем вместе с "РБК-Украина".

Главные факторы неисправностей холодильника

К мастеру чаще всего обращаются из-за неправильной эксплуатации холодильника, отсутствии профилактики прибора или износа деталей. Среди популярных причин также естественная утечка фреона и неаккуратное поведение

Особенность данного прибора — не все его поломки можно устранить самостоятельно. В большинстве случаев понадобится специальное оборудование. Поэтому эксплуатировать прибор следует осторожно.

Основные ошибки в пользовании холодильником

Нельзя ставить в холодильник горячие и теплые блюда. Им нужно дать остыть. Если часто так делать, вы будете перегружать компрессор и рано или поздно он не выдержит.

На эксплуатацию холодильника также влияет нарушение температурного режима. Когда это происходит, возникают зоны с разной температурой — это плохо влияет как на технику, так и на продукты.

Перезагруженность морозильной камеры или же или же максимальная температура также негативно влияет на работу холодильника. В таком режиме компрессор гораздо быстрее изнашивается.

Едва ли не наибольший враг холодильников — излишняя влага. Она появляется в виде конденсата, когда вы открываете дверцу холодильника или кладете теплые объекты внутрь. Также распространенной ошибкой является уборка влажной тряпкой.

Влага вредна для холодильника из-за того, что она намерзает на стенке холодильника. Это мешает нормальной работе системы вентиляции.

Радиатор или конденсатор — важная деталь в каждом холодильнике. Он собирает на себя грязь и пыль. Обычно мы его не видим, ведь он находится с тыльной стороны, но его обязательно нужно очищать 2 раза в год.

Если на стенках вашей морозильной камеры слой льда больше 1 сантиметра, это сигнал для размораживания. Эту процедуру согласно инструкции следует проводить 1-2 раза в год.

Выключите холодильник, уберите все изнутри и дайте льду просто растаять. Не следует его отбивать или еще как-то дополнительно помогать растаять.

Изношенный уплотнитель на дверце — также причина поломки прибора. Если уплотнитель не выполняет своих функций и пропускает воздух внутрь, холодильник значительно раньше выйдет из строя. Дешевле сменить уплотнитель, чем ремонтировать холодильник в целом.

Чтобы понять, хорошо ли уплотнитель держит, положите внутрь холодильника фонарик и закройте дверцу. Если пробивается свет, уплотнитель не герметичен. Делать это нужно в темное время суток.

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