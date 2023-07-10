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Без воды и моющих средств: всего один натуральный продукт сделает ваш ковер супер чистым

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Вам больше не нужно будет использовать дорогие моющие средства Новость обновлена 10 июля 2023, 09:50
Вам больше не нужно будет использовать дорогие моющие средства. Фото pexels.com

Очень эффективное средство, которое поможет вам глубоко очистить ковер

Если у вас есть ковер, вы должны знать, насколько сложным может быть ежедневный уход за ним. Однако если знать одну маленькую хитрость, то вы сможете содержать ковер в чистоте без использования различных моющих средств, и даже воды.

Существует многоцелевой натуральный продукт, который можно использовать для глубокой очистки ковра, пишет портал santeplus. Совет простой и экономичный, и поможет вам сохранить и сэкономить драгоценное время и деньги.

Как почистить ковер подручными средствами

Чтобы очистить ковер и сохранить его в чистоте, используйте пищевую соду. Этот многоцелевой продукт может помочь вам очистить ковер от пятен и дезодорировать его.

Для этого просто посыпьте ковер пищевой содой и пропылесосьте его по направлению ворса ковра. Ваш ковер снова станет чистым, и вы можете использовать этот трюк для регулярного ухода за ним.

Вы также можете дезодорировать ковер пищевой содой. Для этого посыпьте ковер этим белым порошком и оставьте на всю ночь. Этого должно быть достаточно, чтобы избавиться от любых неприятных запахов. Также это отличное средство от насекомых и плесени, которые могут поселиться в ковре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать домашний раствор, который удалит пятно с ковра. Чистка займет не более семи минут.

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