С чем замочить одежду перед стиркой, чтобы она была белоснежной: фантастический лайфхак

Вернуть одежде белый цвет вы сможете без использования отбеливателя

Стирка белых вещей – непростая задача. После нескольких чисток одежда приобретает серый или желтый оттенок, последнее, кстати, может произойти из-за использования агрессивной бытовой химии – отбеливателя.

Чтобы вернуть одежде белый цвет, перед включением стиральной машины следует замочить вещи в особых средствах. О фантастическом лайфхаке рассказывает Express.

Так, для подготовки белых вещей к машинной стирке вам нужны лишь подручные средства. Выполните четыре шага, чтобы отбелить одежду и вернуть ей блестящий вид.

Шаг 1. Замачивание с жидкостью для мытья посуды

Сначала отрегулируйте температуру воды в соответствии с требованиями на этикетке. Наполните емкость горячей водой и влейте около двух столовых ложек средства для мытья посуды. Поместите одежду и дайте ей пропитаться в течение 15 минут. Слейте воду и промойте изделия.

Шаг 2. Замачивание с нашатырным спиртом

В горячую воду добавьте около двух столовых ложек нашатырного спирта. Погрузите одежду, оставьте примерно на 15 минут. Снова слейте воду, ополосните вещи.

Шаг 3. Замачивание с уксусом

Влейте около двух столовых ложек уксуса в горячую воду, оставьте вещи в жидкости на 15 минут. Прополосните одежду чистой водой. Кислотность уксуса помогает растворить пятна и удалить пожелтение, вернув ткани яркость.

Шаг 4. Машинная стирка

Запустите горячий цикл стирки, выбрав температуру и режим, добавьте порошок, как рекомендуется на этикетке. После окончания стирки запустите повторное полоскание, чтобы точно удалить с одежды все остатки средств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других важных правилах чистки вещей. Если следовать простым рекомендациям, одежда после стирки не потеряет форму, а цвет останется таким же ярким.