С чем замочить одежду перед стиркой, чтобы она была белоснежной: фантастический лайфхак
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Вернуть одежде белый цвет вы сможете без использования отбеливателя
Стирка белых вещей – непростая задача. После нескольких чисток одежда приобретает серый или желтый оттенок, последнее, кстати, может произойти из-за использования агрессивной бытовой химии – отбеливателя.
Чтобы вернуть одежде белый цвет, перед включением стиральной машины следует замочить вещи в особых средствах. О фантастическом лайфхаке рассказывает Express.
Так, для подготовки белых вещей к машинной стирке вам нужны лишь подручные средства. Выполните четыре шага, чтобы отбелить одежду и вернуть ей блестящий вид.
- Шаг 1. Замачивание с жидкостью для мытья посуды
Сначала отрегулируйте температуру воды в соответствии с требованиями на этикетке. Наполните емкость горячей водой и влейте около двух столовых ложек средства для мытья посуды. Поместите одежду и дайте ей пропитаться в течение 15 минут. Слейте воду и промойте изделия.
- Шаг 2. Замачивание с нашатырным спиртом
В горячую воду добавьте около двух столовых ложек нашатырного спирта. Погрузите одежду, оставьте примерно на 15 минут. Снова слейте воду, ополосните вещи.
- Шаг 3. Замачивание с уксусом
Влейте около двух столовых ложек уксуса в горячую воду, оставьте вещи в жидкости на 15 минут. Прополосните одежду чистой водой. Кислотность уксуса помогает растворить пятна и удалить пожелтение, вернув ткани яркость.
- Шаг 4. Машинная стирка
Запустите горячий цикл стирки, выбрав температуру и режим, добавьте порошок, как рекомендуется на этикетке. После окончания стирки запустите повторное полоскание, чтобы точно удалить с одежды все остатки средств.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других важных правилах чистки вещей. Если следовать простым рекомендациям, одежда после стирки не потеряет форму, а цвет останется таким же ярким.