Жареный картофель будет идеальным: маленькие уловки опытных кулинаров

Это повлияет и на вкус, и на внешний вид блюда

Многие считают, что жареный картофель даже без особых добавок – безупречное блюдо. Однако даже ее можно улучшить.

Если знать о нескольких секретах, то рецепт вашего жареного картофеля будут спрашивать все, кто его будет пробовать. Подробнее рассказали на Pixelinform.

Не забудьте чеснок

В основном жареный картофель принято готовить с луком. Такое сочетание продуктов стало настоящей классикой. Однако чеснок сделает угощение более ароматным и невероятно аппетитным. Овощ следует порубить ножом и отправлять в самом конце вместе с солью.

Секретные специи

Некоторые считают, что в жареный картофель специи добавлять не нужно, поскольку блюдо "потеряется" на их фоне. Однако опытные кулинары с этой позицией не согласны. Лучше всего с жареным картофелем "играют" копченая паприка и куркума. В результате картофель станет вкуснее и ароматнее, а также приобретет аппетитный золотистый оттенок.

Сливочное масло

Некоторые опасаются сделать блюдо более жирным, но если вы употребляете его не каждый день, то особого вреда ожидать не стоит. Поэтому можно ввести немного сливочного масла на конечных этапах приготовления – для особой текстуры и незабываемых вкусовых качеств.

Теперь вы знаете, как сделать жареный картофель идеальным. Также мы рассказывали, зачем замораживать сметану.