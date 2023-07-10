Для чего нужна петелька на обуви сзади: почти никто не знает правильный ответ

Небольшая петелька на обуви сзади сделана не для украшения

На кроссовках и на других видах закрытой обуви часто можно увидеть небольшую петельку. Этот элемент в задней части обуви нужен совсем не для красоты и не как прихоть дизайнера.

Настоящих назначений у этого элемента несколько и все нужны для удобства человека, который носит обувь.

Прежде всего, петелька нужна для того, чтобы было удобнее обуваться. Благодаря ей можно обойтись без специальной ложки. И снять обувь легче потянув за петельку, чем непосредственно за задник.

В дождливую погоду и в мокрый снег петельки помогают сохранить брюки сухими и чистыми. Нужно заправить штанины в петли на заднике. Во время ходьбы они не будут соприкасаться с влажностью и грязью.

Вернувшись домой в слякотную погоду, обувь сразу же нужно нести в ванную. Если взять ее за петельки, руки останутся чистыми.

Некоторые люди предпочитают стирать кроссовки и другую спортивную обувь в машинке. Для того чтобы обувь не оказалась в разных местах между другими вещами, в петельки продевают шнурок и связывают пару вместе. Когда дело доходит до сушки, связанную шнурком обувь нужно перекинуть через бельевую веревку или планку сушилки.

Кроме того, с помощью петельки на заднике можно покрепче зашнуровать кроссовки, если они не сильно плотно прилегают к стопе.

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