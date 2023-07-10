Избавляемся от плесени на стиральной машине: потребуется всего два ингредиента

Барабан стиральной машины — идеальная среда для развития плесени

При неправильной стирке и уходе, на стиральной машинке может образоваться налет и плесень, и чаще всего она появляется на резиновой прокладке или в самом барабане. И эту проблему необходимо своевременно решать, ведь продолжать стирать вещи в такой машинке крайне не рекомендуется.

Эксперты в материале Treehugger подсказали, как с помощью двух средств, которые точно найдутся на любой кухне, можно избавиться от плесени и "спасти" свою бытовую технику.

Как почистить стиральную машину от плесени

Шаг первый

Добавьте в стиральную машинку четыре стакана белого уксуса и запустите стирку. Как только машинка наполнится жидкостью, остановите ее и пусть побудет в таком состоянии около 40-60 минут. Уксус поможет избавить стенки от накипи, загрязнений и осадка.

Шаг второй

Вытащите ящик с дозатором, куда добавляется порошок, его также нужно тщательно очищать с помощью зубной щетки и воды, разведенной с уксусом. А еще раствором нужно протереть наружные стены стиральной машины.

Шаг третий

По истечению часа снова включите стиральную машинку, чтобы она завершила процесс стирки. Подождите, чтобы вода полностью стекла.

Шаг четвертый

Примените пищевую соду. Когда цикл стирки завершился, запустите следующий, только с применением этого продукта. В барабан добавьте один стакан соды, можно еще несколько капель эфирного масла. Выберите самый длинный режим стирки с высокой температурой воды и запустите.

"Телеграф" писал ранее, зачем класть лимон и зубную пасту в стиральную машину. Хозяйкам подсказали ценные лайфхаки.