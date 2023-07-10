Известковый налет с крана и душевой лейки исчезнет за секунды: гениальный лайфхак

На поверхностях в ванной комнате часто появляется налет, но от него легко избавиться

Краны, душевые лейки и другие предметы в ванной комнате часто покрываются известковым налетом. Чтобы очистить поверхности, необязательно тратить деньги на бытовую химию в магазине, есть более действенная альтернатива.

Избавиться от известкового налета на кране или насадке для душа поможет один гениальный лайфхак. Все необходимое для него точно найдется в доме, передает Express.

Против известкового налета эффективно действует комбинация двух подручных средств: столового уксуса и лимонного кислоты. Чтобы очистить душевую лейку, налейте раствор в герметичный полиэтиленовый пакет, поместите туда насадку и оставьте в таком виде на 30 минут. От известковых отложений после такого замачивания ничего не останется.

Чтобы удалить слой налета вокруг кранов, смочите полотенце уксусом и оберните его вокруг крана. Оставьте на час, прежде чем смыть. Блестящий вид крана гарантирован.

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