Надоедливые насекомые и близко не подлетят: четыре лайфхака, как избавиться от комаров на участке

Используя эти советы, вы забудете о назойливых насекомых

Для многих отдых в летний период сопровождается борьбой с мелкими надоедливыми комарами. Особенно часто нежелательных насекомых можно встретить на дачных участках. Чтобы избавиться от них, сперва нужно сделать некомфортную для их обитания обстановку.

"Телеграф" рассказывает о нескольких лайфхаках, которые помогут бороться с комарами.

Ограничьте доступ к воде

Стоячая вода является идеальным местом для размножения комаров. Чтобы этого не допустить, накройте бочки или же другие имеющиеся емкости для полива участка крышками. Избавьтесь от жидкости в других емкостях: ведрах, лейках, садовых фигурках, тазиков и других предметов, которые используются редко, но собирают влагу.

Следите за чисткой водоёмов и бассейнов

Если на вашем участке есть самодельный пруд, нужно стараться менять в нем воду каждую неделю. Если поменять жидкость не получается, можно воспользоваться специальными биопреппаратами. Попадая в воду, они уничтожают личинки комаров и других кровососущих насекомых.

В случае с бассейном, вода в нем также всегда должна быть чистой. Необходимо регулярно мыть дно и стены с чистящими средствами. Если же по каким-то причинам бассейн не используется, его лучше накрыть тентом.

Высадите ароматные растения

Комары не любят ярко выраженные ароматы. Если посадить на своем участке растения, источающие стойкие и характерные запахи, это поможет отгородиться от нашествия комаров. К примеру, это может быть лаванда, базилик или бархатцы.

Регулярно скащивайте траву

Не допускайте, чтобы на вашем участке появлялись заросли. Скашивайте траву и сорняки вдоль заборов и построек, под кустарниками, а также деревьями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отогнать комаров можно с помощью обыкновенного кофе. Один простой лайфхак с этим "средством" поможет забыть о назойливых насекомых.