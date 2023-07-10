Останетесь на кухне без помощницы: три распространенные ошибки, которые "убьют" вашу мультиварку
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Мультиварка значительно упрощает жизнь
Для многих хозяек мультиварка на кухне — незаменимая вещь, потому что с ее помощью можно быстро приготовить различные и вкусные блюда. Но еще ее необходимо правильно чистить, а также не совершать ряд ошибок, которые чаще всего приводят к поломке бытовой техники.
Эксперты в материале Pixelinform назвали три основные ошибки, которые могут "убить" вашу кухонную помощницу, потому что немало важную роль играет то, как техника используется и где на кухне она расположена.
Как нельзя использовать мультиварку
Первая ошибка
Эксперты говорят, что мультиварку крайне не рекомендуется ставить рядом с раковиной, потому что попадание влаги может стать причиной ее повреждения, в частности спровоцировать замыкание.
Вторая ошибка
Некоторые хозяйки оставляют крышку мультиварки открытой во время приготовления блюд, но так делать не стоит. Вы настраиваете определенный режим и программу, сохраняя необходимое давление и полную герметичность, поэтому открыть пару раз и перемешать продукты можно, но основной процесс приготовления должен проходить под закрытой крышкой.
Третья ошибка
Многие хозяйки после использования, забывают выключить мультиварку с розетки. Но стоит помнить, что может случиться перепад напряжения и ваша техника просто выйдет из строя.
"Телеграф" писал ранее, какие ошибки во время стирки могут испортить ваши вещи. Хозяйкам рассказали, что делать категорически нельзя.