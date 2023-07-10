Невероятный трюк: продукт из косметички удалит царапины на авто
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С помощью простой процедуры можно замаскировать царапины на кузове и не ехать на СТО
На поверхности авто рано или поздно появляются царапины. Обычно небольшие повреждения кузова появляются из-за рассеянности водителя. К счастью, маленькие царапины можно замаскировать своими силами с помощью доступных средств.
Для этого понадобится всего лишь лак для волос. Трюком с его использованием поделился блогер La Ordenatriz в TikTok.
Процедура очень проста. Вам нужно не жалея нанести лак на царапину, а затем протереть это место тряпкой. Через несколько секунд, как по волшебству, царапина начнет исчезать.
Блогер предупреждает, что этот трюк работает только в том случае, если царапина не слишком глубокая (т.е. не достигла грунтовки).
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