Сохраните свежесть огурцам надолго: просто намажьте их этим продуктом

С помощью этого лайфхака вам не придется тратить много денег на покупку огурцов

Огурец – это универсальный и один из самых популярных продуктов на нашей кухне. Он отлично сочетается с другими овощами, мясом, птицей, рыбой, морепродуктами, сыром. Из овоща можно приготовить удивительное количество витаминных салатов, закрыть на зиму или приготовить малосольные огурцы.

К сожалению, срок хранения свежих огурцов не очень большой: даже в холодильнике овощи портятся мгновенно — уже через несколько дней они становятся мягкими и дряблыми. Конечно, такие огурцы не подойдут для консервации, и есть их не очень приятно. Как сохранить урожай максимально долго знает Ukr.Media. Достаточно лишь нанести на плоды секретный продукт, и они будут хрустящими и аппетитными целых два месяца.

Как сохранить свежесть огурцов на долгое время

Чтобы ваши овощи хорошо хранились, всего-навсего нужно их смазать яичным белком и отправить после высыхания в холодильник. После этого на овощах образуется защитная пленка – именно она и поможет продлить срок хранения.

Помните: помещать плоды следует не в общий отсек, а в специальную нижнюю камеру. Кроме того, ни в коем случае не кладите рядом с ними яблоки и бананы. Они в большом количестве выделяют газ этилен, способствующий быстрой порче фруктов и овощей.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать свежие огурцы хрустящими. Только аккуратно: соседи обязательно поинтересуются о причинах хруста.