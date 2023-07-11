Что нанести на кожу, чтобы комар и близко не подлетел: народные средства

Больше ни одно насекомое к вам не подлетит и не укусит

Не только люди, живущие на дачах, но и жители городов испытывают неудобства от комаров, хотя в меньшей степени. Из-за этого появилось множество продуктов, которые, по словам производителей, предназначены для борьбы с этими насекомыми, питающимися кровью. Однако не все из них так эффективны.

Проверенные народные средства часто спасают людей, пишет cpykami. Чтобы гарантированно защититься от комаров, рекомендуется применять один из двух натуральных методов.

Как защититься от комаров

Камфорное масло, которое можно приобрести в аптеке в маленьких флакончиках, является одним из наиболее популярных народных средств. Единственным недостатком его использования является то, что из-за его текучей структуры его применение может быть неудобным. Тем не менее после нанесения этого масла на кожу, вам будет гарантировано отсутствие комаров в течение 30 минут.

Ещё один прием, который считается эффективным, заключается в приготовлении настойки гвоздики на водке. Для этого требуется взять маленькую баночку, положить в нее пакетик гвоздики и залить содержимое водкой. После этого поместите баночку в темное место и время от времени взбалтывайте смесь. Через 10-14 дней перелейте настойку в флакон с распылителем, добавьте немного воды и используйте каждые полчаса, нанося на открытые участки кожи.

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