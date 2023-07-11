Как защитить крупы и сухофрукты от вредителей: воспользуйтесь парочкой народных средств

Наилучший вариант хранения сыпучих продуктов – стеклянные баночки

Часто в емкостях, где хозяйки привыкли хранить крупы, а также сухофрукты, орехи и специи, заводится моль, мучные хрущаки и другие мелкие жучки. Они не кусаются, но знатно портят ваши запасы. И чтобы этого не происходило, стоит принять необходимые меры.

Эксперты в материале Apostrophe поделились лайфхаками и рассказали, какие народные средства следует добавить в емкости, чтобы защитить продукты от вредителей.

Как правильно хранить крупы и сухофрукты

Чтобы отпугнуть мелких жучков и не позволить им навредить вашим запасам, положите в баночки гвоздику и лавровый лист, потому что они действуют как естественные репелленты для жучков на кухне. Также в контейнеры можно добавить парочку свежих зубчиков чеснока, потому что его запах отпугивает вредителей.

Еще один способ — налейте в банку 250 мл воды и смешайте с одной столовой ложкой уксуса. Этот раствор нужно оставить на полочке, в которой хранятся крупы, в течение 1-2 месяцев жуки будут избегать этого места.

Эксперты советуют хранить крупы в герметичных стеклянных, пластиковых или металлических контейнерах. Также можно убрать сухие продукты в холодильник: жучки любят тепло и не размножаются в холоде.

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