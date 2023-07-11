Мало кто знает, для чего она: какое на самом деле предназначение колючей стороны терки

Для чего нужна колючая сторона на терке

Мы рассказывали, зачем придумали ящик под духовкой. Теперь делимся правдой о том, о чем многие задумывались — зачем у терки колючая сторона.

О настоящем ее назначении рассказали на meta.ua. Большинство покупателей удивляются и не знают, как правильно использовать терку с ее колючей стороны, но, как оказалось, производители выпускают товар с мелкими дырочками не просто так. Некоторые кулинары утверждают, что она предназначена для удаления рыбной чешуи, но это распространенный миф.

Для чего нужна колючая сторона на терке

Она предназначена для измельчения овощей или фруктов до состояния пюре. Этот способ очень помощный при приготовлении детского питания. В отсутствие блендера или миксера колючие и мелкие дырочки станут настоящим спасением.

Есть и еще одно применение – измельчение специй. Этими колючками можно запросто натереть бадьян, корицу или корень имбиря, не говоря уже о цедре лимона или апельсина. Кусочки будут иметь идеальный размер, чтобы добавить их в выпечку и не только.

В-третьих, эта сторона будто создана для приготовления идеальной панировки. Для изготовления домашних сухариков возьмите засохший батон, хорошенько натрите его на мелкой терке и насладитесь результатом.

Отлично справится "колючка" и с созданием шоколадной крошки. Она превратит сладкую плитку в стружку, которой можно посыпать напитки или десерты.

Часто даже кулинары, знающие, для чего эта терка, избегают ее применения, ведь мелкие колючки очень тяжело отчистить. Для этого пригодится старая зубная щетка. Также мы рассказывали, зачем замораживать сметану.