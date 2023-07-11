Гениальный трюк сохранит плиту чистой: нужен всего один подручный материал

Следите за порядком на печи, ведь от этого зависит гигиена приготовления пищи

Уборка на кухне требует усилий: нужно справиться с липким жиром на поверхностях, а самое главное – очистить плиту. Варочная панель может загрязниться за считанные минуты после того, как вы ее помыли, однако есть способ это исправить.

Необычный лайфхак поможет сохранять чистоту кухонной плиты как можно дольше. О действенном методе рассказывает издание The Sun.

Для гениального трюка с плитой, который защитит ее от загрязнений, понадобится всего один подручный материал. Фольга, как оказалось, может пригодится не только в запекании различных блюд в духовке, а и легко используется в целях уборки.

Все, что вам следует сделать, это застелить вашу варочную поверхность фольгой. Хотя внешний вид прибора может быть немного сомнительным, этот метод является верным способом избежать попадания крошек через свежевычищенные решетки.

Ранее "Телеграф" делился другими полезными лайфхаками, которые упростят уборку на кухне. Частый источник бактерий и мусора в этой комнате – вытяжной вентилятор. Однако простой способ позволит отмыть вытяжку очень быстро и эффективно.