Что положить в лоток стиральной машины, чтобы "вытянуть" всю многолетнюю грязь

На вашей кухне точно есть эта мягкая вещь

Стиральная машина — один из самых популярных устройств для бытового использования в домашних условиях. Для того чтобы она работала безупречно, необходимо не только придерживаться правил деликатной стирки, но и регулярно очищать отсек для порошка и геля. В этом лотке может образовываться плесень, которая, смешиваясь с моющими средствами, может попасть на вашу одежду.

Продолжительность работы стиральной машины прежде всего определяется уходом. Например, регулярная чистка лотка стиральной машины облегчается при использовании обычной губки для мытья посуды. Об этом пишет cpykami.

Как почистить лоток стиральной машины

Для быстрого очищения лотка стиральной машины следует отделить твердую часть губки. Затем поместите мягкую часть губки в лоток и налейте на нее белизну или средство для чистки унитаза. Оставьте губку в лотке минимум на 30 минут, после чего тщательно промойте лоток водой. Вы увидите результат сразу: лоток станет невероятно чистым, исчезнет плесень и отложения от стирального порошка.

Ранее "Телеграф" писал, зачем в стиральную машину класть белый рис. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему решается одна из главных проблем устройства.