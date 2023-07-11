Не останется и следа: эффективные и быстрые способы, как отстирать пятна от кофе на одежде

Так же как быстро пятно появилось, так же быстро оно и уйдет

Многие люди не представляют свой день без чашечки кофе, однако частенько, из-за того, что напиток пьется в спешке, случаются такие неприятные ситуации, как пролитый кофе. Это досадно, потому что эти неприглядные пятна иногда бывают стойкими. От них трудно избавиться, но это возможно.

Существуют натуральные средства для эффективного удаления кофейных пятен, о которых вы могли не знать, пишет портал santeplus. Они смогут решить проблему в кратчайшие сроки. Кроме того, они экономичные и доступны каждому.

Как вывести пятна кофе с одежды

Первый способ — смешайте две равные части уксуса и холодной воды. Налейте раствор на пятно и оставьте на несколько минут, прежде чем положить вещь в стиральную машину.

Второй способ — смешайте 1 литр уксуса, 1 литр холодной воды и половину чайной ложки стирального порошка. Когда раствор станет однородным, нанесите его на пятно. Аккуратно потрите, чтобы не повредить ткань, и промойте холодной водой.

Еще один совет: пятна от кофе можно удалить с помощью белой зубной пасты (не цветной). Нанесите небольшое количество на место, где пролился кофе, аккуратно потрите и смойте холодной водой. Повторите операцию не менее двух раз, пока пятна полностью не исчезнут.

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