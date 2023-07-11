Избавит от плесени и выведет все пятна: это средство из аптеки творит чудеса

Неожиданные способы использования перекиси водорода во время уборки

Перекись водорода традиционно используется для обработки ран. Но это же средство чудесно справляется с самыми сильными загрязнениями дома. Если знать, в каких случаях и как правильно использовать перекись водорода в быту, можно обойтись без использования покупной химии.

О том, как перекись можно использовать в ежедневной уборке, пишет Informacion.

1. Удаление плесени. Перекись водорода — непримиримый враг плесени и влажности. Если у вас есть проблемы с конденсатом в ванной, кухне или спальне, просто нанесите перекись водорода на пораженные участки, потрите щеткой и промойте влажной тканью. Плесень исчезнет.

2. Очистка холодильника. В холодильнике скапливаются неприятные запахи и бактерии. Для его дезинфекции и устранения неприятных запахов смешайте перекись водорода с водой в равных частях и используйте для очистки стенок, решеток, полок и ящиков холодильника.

3. Очистка кастрюль и сковородок. Если на ваших кастрюлях и сковородках есть загрязнения, которые трудно удалить, перекись водорода справится с ними. Смешайте 1/3 столовой ложки перекиси водорода с пищевой содой, чтобы получилась паста. Нанесите эту смесь на внутреннюю и внешнюю поверхности посуды и потрите губкой с использованием горячей воды.

4. Очистка разделочных досок. Деревянные разделочные доски – идеальное место для размножения бактерий. Чтобы продезинфицировать их, вымойте доски как обычно, а затем распылите на них перекись водорода. После этого хорошо просушите их.

5. Очистка губок и мочалок. Кухонные губки — это настоящие гнезда бактерий. Периодически замачивайте их на час в растворе перекиси водорода и горячей воды в равных пропорциях. После процедуры просушите губки на свежем воздухе.

6. Мойка окон и зеркал. Распылите перекись водорода на поверхность и протрите ее газетой или бумагой.

7. Удаление пятен на одежде. Нанесите на пятно немного перекиси водорода, оставьте на 30 минут, а затем смойте. Для усиления эффекта добавьте перекись водорода в отсек стиральной машины при стирке белых вещей.

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