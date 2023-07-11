Краска не понадобится: как за считанные минуты скрыть седину

Седые волосы легко закрасить натуральными средствами

Появление седины — абсолютно естественный процесс, который происходит с каждым человеком. И если кто-то совсем не переживает из-за ее появления, то другие люди пытаются скрыть седые волосы. Для этого существует масса средств.

Чтобы замаскировать седину, преимущественно используется краска для волос. Но есть и натуральные средства, которые могут скрыть ее.

Как закрасить седые волосы: народное средство

Существует несколько натуральных средств, которые могут окрасить седину в темный цвет. Но более эффективным является черный чай или крепкий кофе в качестве ополаскивателя для волос, пишет Elespanol.

Приготовьте чашку черного чая или крепкого кофе и дайте ему остыть.

Вымойте волосы, как обычно, и ополосните их чистой водой.

Налейте чай или кофе на волосы и аккуратно помассируйте кожу головы, чтобы жидкость покрыла все волосинки.

Оставьте черный чай или кофе на волосах минимум на минуту.

Промойте волосы теплой водой и высушите их.

Этот метод поможет временно затемнить седину за счет натуральных пигментов, присутствующих в чае и кофе. Но это временный эффект. Цвет будет светлеть с каждым мытьем головы.

Чем еще закрасить седые волосы

Помимо полоскания черным чаем или крепким кофе, есть и другие средства, чтобы временно затемнить седые волосы. Стоит отметить, что эти домашние способы маскировки седины могут для кого-то и не сработать, а результаты могут различаться в зависимости от типа волос и цвета седины.

Прежде чем использовать тот или иной метод, убедитесь, что у вас нет аллергии на какой-либо из компонентов!

Натуральные травы

Смесь натуральных трав также может быть очень хорошим вариантом для затемнения седых волос. Заварите листья шалфея и розмарина. Дайте смеси настояться в течение часа, затем процедите. Нанесите средство на волосы и оставьте минимум на час, затем смойте его.

Имбирь и вода

Вам понадобится тертый имбирь и две чашки воды. Нагрейте воду, добавьте столовую ложку тертого имбиря и дайте покипеть около 15 минут. Процедите раствор и дайте ему остыть.

Когда жидкость остынет, нанесите ее на волосы, помассируйте. Смойте средство через 30 минут.

Ромашка и куркума

Эта смесь рекомендуется людям, у которых русые или светлые волосы.

Доведите воду до кипения, а затем добавьте ромашку и три маленькие ложки куркумы. Выключите огонь и дайте остыть в течение примерно 20 минут. Используйте эту смесь в качестве ополаскивателя после обычного мытья головы. Обязательно массируйте кожу головы для достижения наилучших результатов.

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