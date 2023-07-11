Два простых ингредиента избавят вас от мух в доме: проверенный лайфхак

Самодельная ловушка точно отпугнет мух

Летом надоедают не только комары и их укусы, но и назойливые мухи, которые залетают через малейшую щель. Существует множество спреев, липких лент или других ловушек от мух, но, чтобы не идти за ними в магазин, можно сделать приманку самостоятельно.

Для этого способа даже не понадобятся покупные химические препараты, исключительно натуральные ингредиенты. На портале Pixel пошагово рассказали, как смастерить ловушку, из которой мухи точно не смогут выбраться.

Для этого вам понадобится поллитровая или литровая банка, в которую нужно налить 300 мл уксуса и добавить немного жидкого мыла. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы образовалась пена.

Далее накройте горлышко банки пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом и надежно закрепите (например, резинкой). Далее проделайте несколько дырок в импровизированной крышке. Они должны быть такого размера, чтобы могла поместиться муха.

Поставьте готовую ловушку на окне, и вы будете удивлены, ведь ни одна муха не сможет пролететь мимо и обязательно попадет в нее. Выбраться обратно насекомое уже не сможет.

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