Покупайте в прозрачной упаковке: лайфхаки, как выбрать качественную гречку

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Гречка – это именно то блюдо, которое каждый из нас знает еще с детства, и которое остается популярным до сих пор. Гречневая каша с молоком – прекрасный завтрак как для детей, так и для взрослых. Гречка с печенью или овощами – прекрасный обед или ужин для всей семьи. Из крупы можно даже приготовить вкусные котлеты!

Несмотря на такую популярность крупы, немногие знают, как ее правильно выбрать. О тонкостях этого процесса расскажем вместе с Ukr.Media.

Как правильно выбрать гречку

При выборе крупы, прежде всего, обращайте внимание на упаковку — она должна быть цельной и неповрежденной. Лучше выбрать гречневую крупу в прозрачной упаковке — именно так вы сможете оценить внешний вид крупы и убедиться, что в ней нет посторонних примесей.

При выборе крупы также немаловажное значение имеет цвет гречихи. Если пропаренная гречка имеет границы насыщенно коричневого цвета – такая крупа обрабатывалась методом интенсивного обжаривания и в ней минимум полезных веществ.

Что касается не пропаренной гречки, то полезнее брать ядрицу – она имеет кремовый цвет с желтоватым или зеленым оттенком. Но учитывайте ее достаточно специфические вкусовые качества – они могут подойти далеко не всем.

Второй важный вопрос после выбора крупы — правильно ее приготовить. Ранее мы уже рассказывали о тонкостях варки гречневой каши.