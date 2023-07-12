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Самая главная ошибка: почему мокрые вещи нельзя надолго оставлять внутри стиральной машины

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Сколько можно не вытаскивать вещи из стиральной машины
Сколько можно не вытаскивать вещи из стиральной машины. Фото blog.eldorado

Казалось бы пустяк, но может принести хозяйкам дополнительные проблемы

Во время процесса стирки важно учитывать многие нюансы, потому что можно совершить ошибки, которые испортят ваши вещи. И одной из самых распространенных является забывание мокрой одежды в барабане. Казалось бы, что это ерунда, но на самом деле такая мелочь способна принести хозяйкам лишние хлопоты.

Эксперты в материале TSN рассказали, почему не стоит на долгое время оставлять постиранные вещи внутри стиральной машинки и как действовать, если они пролежали там целую ночь.

Почему нельзя оставлять постиранные вещи в машинке

Мокрая одежда, оставленная на более 10-11 часов в машинке, может оставить неприятный запах на вещах, они начнут вонять, поэтому придется повторно запускать процесс стирки. Да и от такой привычки может серьезно пострадать бытовая техника, поскольку влажная и теплая среда — это идеальное место для размножения бактерий. На стенках стиральной машинки может образоваться плесень и другие бактерии.

Более того, машинка из-за этого начнет чаще ломаться и требовать ремонта. В барабане также появится неприятный запах, от которого довольно сложно избавиться, а стирать вещи в таких условиях станет противопоказанным.

Если ваши вещи все же завонялись в воде, нужно снова их постирать при высокой температуре, а после окончания процесса протереть барабан лимонной кислотой и вытереть насухо все резинки, которые есть внутри стиральной машины.

"Телеграф" писал ранее, с чем перед стиркой необходимо замочить одежду, чтобы она стала белоснежной. Хозяйкам подсказали надежный лайфхак.

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