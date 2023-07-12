Укр

Появятся белые пятна и царапины: чем ни в коем случае нельзя мыть ламинат

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какими средствами нельзя мыть ламинат
Какими средствами нельзя мыть ламинат. Фото cleanipedia.com

Некоторая "химия" может серьезно навредить

Несмотря на то, что ламинат не требует особого ухода, хочется, чтобы он всегда блестел и оставался чистым. Но есть ряд средств, которые категорически нельзя использовать для мытья такого покрытия, потому что его моментально можно испортить и тогда у вас появятся дополнительные хлопоты.

Эксперты в материале Apostrophe рассказали, какую "химию" нельзя использовать в процессе чистки ламината, если хотите избежать царапин и белых пятен на полу.

Какими средствами нельзя мыть ламинат

В первую очередь, откажитесь от аэрозолей, потому что в их составе есть аммиак, а это вещество при регулярном использовании может стереть защитный слой, нанесенный поверх ламината. Также не используйте "агрессивные" средства, которые содержат абразивные частицы, потому что они способны оставить микроцарапины на ламинате и ухудшить внешний вид покрытия, а это негативно отразится на его сроке службы.

Помимо этого, эксперты не рекомендуют использовать бытовую химию, в составе которой есть щелочь и сильные кислоты, иначе разрушится защитно-декоративный слой. И даже обычной водой с мылом нельзя протирать ламинат, потому что вода и-под крана — щелочная и может оставить на покрытии белые пятна. А из-за этого ламинат может потемнеть.

"Телеграф" писал ранее, как очистить пол на кухне от жира. Хозяйкам подсказали рецепт самодельного раствора, который удивит своим эффектом.

Теги:
#Уборка #Ламинат