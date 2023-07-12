Появятся белые пятна и царапины: чем ни в коем случае нельзя мыть ламинат

Некоторая "химия" может серьезно навредить

Несмотря на то, что ламинат не требует особого ухода, хочется, чтобы он всегда блестел и оставался чистым. Но есть ряд средств, которые категорически нельзя использовать для мытья такого покрытия, потому что его моментально можно испортить и тогда у вас появятся дополнительные хлопоты.

Эксперты в материале Apostrophe рассказали, какую "химию" нельзя использовать в процессе чистки ламината, если хотите избежать царапин и белых пятен на полу.

Какими средствами нельзя мыть ламинат

В первую очередь, откажитесь от аэрозолей, потому что в их составе есть аммиак, а это вещество при регулярном использовании может стереть защитный слой, нанесенный поверх ламината. Также не используйте "агрессивные" средства, которые содержат абразивные частицы, потому что они способны оставить микроцарапины на ламинате и ухудшить внешний вид покрытия, а это негативно отразится на его сроке службы.

Помимо этого, эксперты не рекомендуют использовать бытовую химию, в составе которой есть щелочь и сильные кислоты, иначе разрушится защитно-декоративный слой. И даже обычной водой с мылом нельзя протирать ламинат, потому что вода и-под крана — щелочная и может оставить на покрытии белые пятна. А из-за этого ламинат может потемнеть.

"Телеграф" писал ранее, как очистить пол на кухне от жира. Хозяйкам подсказали рецепт самодельного раствора, который удивит своим эффектом.