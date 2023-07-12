Секрет вкуснейшего фаршированного перца: что положить вместо риса

Вы могли не подозревать об этих ингредиентах

Мы рассказывали, что добавить к жареному картофелю, чтобы улучшить его вкус и внешний вид. Теперь делимся перечнем продуктов, которые могут заменить рис в фаршированных перцах.

Традиционно это блюдо готовят с использованием классического риса. Однако, если заменить продукт другими компонентами, вкусовые качества блюда можно заметно улучшить. Об этом рассказали на Pixelinform.

Гречка

Эта популярная крупа отлично сочетается с мясом и овощами. Многие кулинары-экспериментаторы отмечают, что фаршированный перец с использованием гречки получается более насыщенным и вкусным, чем в случае с рисом.

Булгур

Эта крупа довольно давно пришла к нам с востока, однако далеко не все успели ее оценить по достоинству. И зря – в сочетании с мясом получается довольно очень оригинально. Булгур обладает нейтральным вкусом, поэтому вполне подходит для фарширования перца.

Картофель

Этот вариант может показаться странным. Но он интересен и прост. Вкус фаршированного перца претерпевает значительные изменения. Попытайтесь натереть картофель на терке и добавить в фарш.

Пшено

Считается, что эта крупа была в рационе украинцев достаточно издавна. А фаршированному перцу она может придать оригинальный оттенок вкусу. Пшено активно разваривается – следует учитывать это при составлении пропорции мяса к крупе.

Также мы рассказывали, зачем замораживать сметану. К фаршированному перцу такой продукт уже не подойдет, но как составляющая интересной подливки вполне.