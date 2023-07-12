Результат превзойдет все ожидания: простые и эффективные лайфхаки, как очистить белую обувь
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Эти продукты вернут вашей обуви безупречный белый цвет
На лето белая обувь — это отличный вариант, ведь они адаптируются ко всем стилям, от самого спортивного до самого повседневного. Однако есть небольшая проблема: бела обувь имеет тенденцию очень быстро пачкаться.
Чтобы их очистка не превратилась в настоящую пытку, портал santeplus делится надежными советами по восстановлению сияющей белизны вашей обуви. С помощью этих натуральных ингредиентов, иногда даже неожиданных, вы получите быстрый и эффективный результат.
Как почистить белую обувь
- Зубная паста
Зубная паста рекомендуется для чистки подошвы белой обуви. Просто нанесите немного зубной пасты (желательно полностью белой) на старую зубную щетку, которой вы больше не пользуетесь, и хорошо почистите подошвы и края обуви. Тщательно протрите грязные участки, которые пожелтели.
- Пищевая сода
Для тканевой обуви одним из наиболее эффективных способов является выбор пищевой соды. Этот чудодейственный порошок, отлично подходит для удаления самых трудновыводимых пятен, как на кожаных материалах, так и на резиновых подошвах. Смешайте 2-3 чайные ложки пищевой соды со 100 мл теплой воды. Смоченной в этом растворе тряпкой хорошо протрите обувь. В конце можно промыть тканью, смоченной в чистой воде.
- Детский шампунь
Детский шампунь известен своей чрезвычайной мягкостью, поэтому он идеально подходит для обуви, которая особенно чувствительна к текстуре и материалу. Если речь идет о тканевой обуви, можно применить раствор, состоящий из воды и шампуня. Потрите поверхность зубной щеткой. Если это кожаная обувь, просто смочите тонкую ткань в стакане воды, в которую вы добавили 2-3 капли шампуня, и легко очистите ее.
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