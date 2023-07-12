Результат превзойдет все ожидания: простые и эффективные лайфхаки, как очистить белую обувь

Эти продукты вернут вашей обуви безупречный белый цвет

На лето белая обувь — это отличный вариант, ведь они адаптируются ко всем стилям, от самого спортивного до самого повседневного. Однако есть небольшая проблема: бела обувь имеет тенденцию очень быстро пачкаться.

Чтобы их очистка не превратилась в настоящую пытку, портал santeplus делится надежными советами по восстановлению сияющей белизны вашей обуви. С помощью этих натуральных ингредиентов, иногда даже неожиданных, вы получите быстрый и эффективный результат.

Как почистить белую обувь

Зубная паста

Зубная паста рекомендуется для чистки подошвы белой обуви. Просто нанесите немного зубной пасты (желательно полностью белой) на старую зубную щетку, которой вы больше не пользуетесь, и хорошо почистите подошвы и края обуви. Тщательно протрите грязные участки, которые пожелтели.

Пищевая сода

Для тканевой обуви одним из наиболее эффективных способов является выбор пищевой соды. Этот чудодейственный порошок, отлично подходит для удаления самых трудновыводимых пятен, как на кожаных материалах, так и на резиновых подошвах. Смешайте 2-3 чайные ложки пищевой соды со 100 мл теплой воды. Смоченной в этом растворе тряпкой хорошо протрите обувь. В конце можно промыть тканью, смоченной в чистой воде.

Детский шампунь

Детский шампунь известен своей чрезвычайной мягкостью, поэтому он идеально подходит для обуви, которая особенно чувствительна к текстуре и материалу. Если речь идет о тканевой обуви, можно применить раствор, состоящий из воды и шампуня. Потрите поверхность зубной щеткой. Если это кожаная обувь, просто смочите тонкую ткань в стакане воды, в которую вы добавили 2-3 капли шампуня, и легко очистите ее.

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