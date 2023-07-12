Пятна от красного вина исчезнут в мгновение: гениальный трюк

Эти советы позволят вам легко удалить пятно, не повредив одежду

Разные бывают ситуации, и иногда во время еды можно испачкать свою одежду. К примеру, разлить на блузку или платье вино. Если вы не примете меры сразу, пятно может высохнуть, и удалить его будет сложнее. Тем не менее под рукой есть продукты, которые помогут избавиться от таких пятен, будь то свежие или покрытые коркой.

Если вы испачкали одежду красным вином, вам не о чем беспокоиться, пишет портал santeplus. Существует несколько хитростей и уловок, которые эффективны при очистке одежды от подобных пятен.

Как вывести пятна от вина с одежды

Соль

Для этого типа пятен можно использовать соль. Просто посыпьте винное пятно солью и оставьте на несколько минут. Удалив соль щеткой с мягкой щетиной, вы увидите, что пятно исчезло. Отметим, этот трюк работает, только если пятно еще свежее.

Перекись водорода

Если пятно трудно удалить, смешайте в равных частях жидкое моющее средство с перекисью водорода. Покройте пятно этой смесью и аккуратно потрите.

Белое вино

Белое вино очень эффективно борется с пятнами от красного вина. Для этого просто смочите пятно небольшим количеством белого вина. Оставьте на несколько минут и промойте одежду.

Крем для бритья

Если пятно от вина засохло и покрыто коркой, нанесите на пятно немного крема для бритья пальцами, не втирая, и дайте средству подействовать. Все, что вам нужно сделать после, это постирать одежду в машине.

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